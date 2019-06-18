В Воронеже водитель маршрутки объехал пробку на двух колесах

СЕГОДНЯ 21:38 2019-06-18T21:39:02+03:00

Рядом огромный самосвал, но водителя это не смутило. Фото: "Типичный Воронеж".

Рискованный трюк водитель проделал, когда у него в салоне были пассажиры [фото]

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На одной из улиц микрорайона ВАИ сняли рискованный способ объезда пробки. Водитель маршрутки № 65 пустился на своей машине по обочине. Да еще и проделал каскадерский трюк: оставил на дороге всего два колеса, а другие поднял на обочину, чтобы миновать самосвал. В это время в салоне были пассажиры. То-то им было весело…

Надеемся, что трюк водителя достоин внимания гаишников. Может быть, ему стоит попробовать себя не в сфере пассажирского транспорта, а в гонках «Формулы-1». Там, кстати, дела у нашего гонщика Даниила Квята идут неважно…

Пассажиры в салоне вряд ли чувствовали себя спокойно.Фото: "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU