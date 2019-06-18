ТЮЗ попросил у воронежцев старые шляпки и пузырьки
Ненужные горожанам предметы могут стать частью реквизита театра
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский ТЮЗ попросил у горожан помощи в подборе реквизита для новой постановки. Театр примет в дар головные уборы (шапки, шляпы), фляжки, старые пузырьки, веера, заколки, платки, медицинские инструменты, старый сервиз, кружки.
- Наш театр очень ждет отзывчивых зрителей, которые давно хотели перебрать свои антресоли! Нашим «спасителям» будем очень признательны и не оставим без благодарности, - отметили в театре.
ИСТОЧНИК KP.RU