ТЮЗ попросил у воронежцев старые шляпки и пузырьки

СЕГОДНЯ 21:21 2019-06-18T21:32:46+03:00

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Воронежский ТЮЗ попросил у горожан помощи в подборе реквизита для новой постановки. Театр примет в дар головные уборы (шапки, шляпы), фляжки, старые пузырьки, веера, заколки, платки, медицинские инструменты, старый сервиз, кружки.

- Наш театр очень ждет отзывчивых зрителей, которые давно хотели перебрать свои антресоли! Нашим «спасителям» будем очень признательны и не оставим без благодарности, - отметили в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU