2019-06-18T21:19:36+03:00
Общество

Теленок в воронежских «Жигулях» стал хитом соцсетей

Животное разместили на заднем сидении
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Зато теленку было комфортно.Зато теленку было комфортно.Фото: Регион 36, ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В паблике «Регион 36» появился пост с теленком на заднем сидении белых «Жигулей». Хозяин при этом невозмутимо курит, сидя за рулем. Пост вызвал массу комментариев и собрал тысячи просмотров. Помимо стандартных шуток про «телочку», которую решили подвезти, в комментариях высказывали предположения, что животное везли на продажу таким вот не самым удобным способом для экономии.

Кстати, в середине мая в Воронеже на крыше «Волги» перевозили труп мужчины. Необычную траурную процессию сфотографировали на перекрестке улиц Димитрова и Ленинского проспекта. В полиции потом пояснили, что вдова покойного попросила помочь с перевозкой тела односельчанина, а он решил везти умершего вот так.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежский «Факел» может перейти бывший игрок сборной России
В Воронеже водитель маршрутки объехал пробку на двух колесах
ТЮЗ попросил у воронежцев старые шляпки и пузырьки
В Воронежской области врач-депутат получил за прогулы работы 80 тысяч рублей
Воронежцы на видео жалуются Путину, что рядом с больницей «Электроника» нет школы
В Воронеже директор, «зажавший» коммунальные платежи на 2,5 миллиона, «заработал» уголовное дело
В Воронеже самосвал сбил велосипедиста
В Воронеже заметили гуляющего по улице совершенно голого мужчину
В Воронеже на два дня приостановят работу троллейбуса №11
Воронежцы пожаловались президенту на вонь в микрорайоне Тенистый
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Победители акции «Диктант Победы» смогут бесплатно посетить музеи по всей России
В Воронеже появился школьный «Малый университет»
Сотрудник Третьяковки прочитает воронежцам лекцию о современном искусстве
В детский лагерь Воронежской области могли проникнуть уголовники
В Воронеже на Ленинградской начали сносить сараи
В Воронеже пройдет средневековая вечеринка
Покатался, разобрал, но не успел продать: воронежец угнал мотоцикл у сельчанина
Поймали грабителей, отбиравших у воронежцев золотые украшения
В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: ранен мужчина
Под суд пойдет воронежец, избивший до смерти соседку веткой
Как воронежцам объезжать ремонтируемый Северный мост
На окраине Воронежа обнаружили 100-килограммовую бомбу
В Воронеже под поезд попал парень в наушниках
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В Воронеже экс-директору сельскохозяйственной компании за "обналичку" грозит 4 года заключения
В Воронеже 300 сотрудников МВД зажгут свечи в память погибших в Великой Отечественной
За 2019-й в Ленинском районе Воронежа благоустроят 84 объекта на 82 млн рублей