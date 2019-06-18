Теленок в воронежских «Жигулях» стал хитом соцсетей

СЕГОДНЯ 20:15 2019-06-18T21:19:36+03:00

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В паблике «Регион 36» появился пост с теленком на заднем сидении белых «Жигулей». Хозяин при этом невозмутимо курит, сидя за рулем. Пост вызвал массу комментариев и собрал тысячи просмотров. Помимо стандартных шуток про «телочку», которую решили подвезти, в комментариях высказывали предположения, что животное везли на продажу таким вот не самым удобным способом для экономии.

Кстати, в середине мая в Воронеже на крыше «Волги» перевозили труп мужчины. Необычную траурную процессию сфотографировали на перекрестке улиц Димитрова и Ленинского проспекта. В полиции потом пояснили, что вдова покойного попросила помочь с перевозкой тела односельчанина, а он решил везти умершего вот так.

ИСТОЧНИК KP.RU