2019-06-18T19:35:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области врач-депутат получил за прогулы работы 80 тысяч рублей

Мужчина заставлял подчиненного заполнять бумаги, по которым он якобы трудился не покладая рук в Калачеевском районе, хотя сам в это время был в Липецке
Юрий КОЗЛОВ
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За служебный подлог врач-депутат рискует сесть в тюрьму на четыре года.За служебный подлог врач-депутат рискует сесть в тюрьму на четыре года.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 53-летнего заведующего Подгоренской врачебной амбулаторией, одновременно являющегося местным депутатом. Его обвиняют по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Дело рассмотрит Калачеевский районный суд.

По версии следствия, с января 2015-го по декабрь 2018 года врач-депутат часто отлучался в Липецк. При этом заставлял подчиненного заполнять табели рабочего времени так, как будто все это время он трудился в Подгорном. Потом в головной больнице в Калаче за фактически прогулянные дни заведующему амбулаторией начисляли деньги. Таким способом он положил себе в карман 80 тысяч рублей. А захворавшие местные жители в это время либо вынуждены были ехать в райцентр, либо и вовсе оставались без медицинской помощи.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее также доказывают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.

Заведующему амбулаторией грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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