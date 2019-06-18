В Воронежской области врач-депутат получил за прогулы работы 80 тысяч рублей
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 53-летнего заведующего Подгоренской врачебной амбулаторией, одновременно являющегося местным депутатом. Его обвиняют по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Дело рассмотрит Калачеевский районный суд.
По версии следствия, с января 2015-го по декабрь 2018 года врач-депутат часто отлучался в Липецк. При этом заставлял подчиненного заполнять табели рабочего времени так, как будто все это время он трудился в Подгорном. Потом в головной больнице в Калаче за фактически прогулянные дни заведующему амбулаторией начисляли деньги. Таким способом он положил себе в карман 80 тысяч рублей. А захворавшие местные жители в это время либо вынуждены были ехать в райцентр, либо и вовсе оставались без медицинской помощи.
- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее также доказывают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.
Заведующему амбулаторией грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU