2019-06-18T17:38:41+03:00
Происшествия

В Воронеже самосвал сбил велосипедиста

Мужчина попал в больницу с переломами
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Велосипедист, оказавшийся под колесами, чудом выжил.Велосипедист, оказавшийся под колесами, чудом выжил.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 июня, в 14.30 на улице Машиностроителей у дома № 88г, на перекрестке с Холмистой, самосвал сбил велосипедиста. По словам очевидцев, под колесами после ДТП много крови. Кстати, те, кто видели аварию, не спешат обвинять водителя грузовика. По их мнению, мужчина на велосипеде мог попасть в так называемую «мертвую зону», где шофер его не может увидеть.

- Велосипедиста отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. Мужчине 42 года, - рассказали в батальоне ДПС Управления ГИБДД по Воронежу. – Наши сотрудники выясняют все обстоятельства аварии в ходе доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже заметили гуляющего по улице совершенно голого мужчину
В Воронеже на два дня приостановят работу троллейбуса №11
Воронежцы пожаловались президенту на вонь в микрорайоне Тепличный
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Победители акции «Диктант Победы» смогут бесплатно посетить музеи по всей России
В Воронеже появился школьный «Малый университет»
Сотрудник Третьяковки прочитает воронежцам лекцию о современном искусстве
В детский лагерь Воронежской области могли проникнуть уголовники
В Воронеже на Ленинградской начали сносить сараи
В Воронеже пройдет средневековая вечеринка
Покатался, разобрал, но не успел продать: воронежец угнал мотоцикл у сельчанина
Поймали грабителей, отбиравших у воронежцев золотые украшения
В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: ранен мужчина
Под суд пойдет воронежец, избивший до смерти соседку веткой
Как воронежцам объезжать ремонтируемый Северный мост
На окраине Воронежа обнаружили 100-килограммовую бомбу
В Воронеже под поезд попал парень в наушниках
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В Воронеже экс-директору сельскохозяйственной компании за "обналичку" грозит 4 года заключения
В Воронеже 300 сотрудников МВД зажгут свечи в память погибших в Великой Отечественной
За 2019-й в Ленинском районе Воронежа благоустроят 84 объекта на 82 млн рублей