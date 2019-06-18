В Воронеже самосвал сбил велосипедиста
Мужчина попал в больницу с переломами
Велосипедист, оказавшийся под колесами, чудом выжил.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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Во вторник, 18 июня, в 14.30 на улице Машиностроителей у дома № 88г, на перекрестке с Холмистой, самосвал сбил велосипедиста. По словам очевидцев, под колесами после ДТП много крови. Кстати, те, кто видели аварию, не спешат обвинять водителя грузовика. По их мнению, мужчина на велосипеде мог попасть в так называемую «мертвую зону», где шофер его не может увидеть.
- Велосипедиста отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами. Мужчине 42 года, - рассказали в батальоне ДПС Управления ГИБДД по Воронежу. – Наши сотрудники выясняют все обстоятельства аварии в ходе доследственной проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU