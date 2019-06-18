В Воронеже заметили гуляющего по улице совершенно голого мужчину

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-18T17:20:11+03:00

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В субботу, 15 июня, в 4 утра в объектив фотокамеры попал мужчина, совершающий променад в абсолютно голом виде. Надо сказать, дни стоят жаркие, и замерзнуть он даже в столь ранний час не мог. А вот шокировать людей, которым, как и ему, не до сна – запросто.

В комментариях к посту в паблике «Воронеж/CТОГ» с изображением неизвестного нудиста, высказывают предположения, что он проигрался в пух и прах, накурился соли. А некий Dmitry Gerbera заявил, что голый мужчина известный доктор и уже не в первый раз так бегает, слева от него располагается детский сад № 96, а справа - его дом. В прошлый раз якобы он бегал не только голый, но и вооруженный ножом.

Надо сказать, любителей обнажиться в Воронеже немало. К примеру, некоторые девушки в таком виде катаются на заднем сидении мотоцикла. Есть и парашютистка, регулярно совершающая «голые» прыжки.

ИСТОЧНИК KP.RU