В Воронеже на два дня приостановят работу троллейбуса №11
На улице Героев Стратосферы пройдут работы по ремонту канализации
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Администрация Воронежа предупредила горожан о временных трудностях в работе общественного транспорта.
В связи с аварийно-восстановительными работами на канализационной линии в районе дома №14 по улице Героев Стратосферы, которые проводит «РВК-Воронеж», 19 и 20 июня будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №11 «ВАСО – Северо-Восточный район».
Чиновники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU