2019-06-18T16:57:10+03:00
Общество

В Воронеже на два дня приостановят работу троллейбуса №11

На улице Героев Стратосферы пройдут работы по ремонту канализации
Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация Воронежа предупредила горожан о временных трудностях в работе общественного транспорта.

В связи с аварийно-восстановительными работами на канализационной линии в районе дома №14 по улице Героев Стратосферы, которые проводит «РВК-Воронеж», 19 и 20 июня будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №11 «ВАСО – Северо-Восточный район».

Чиновники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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