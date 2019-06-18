2019-06-18T16:04:31+03:00
Общество

Победители акции «Диктант Победы» смогут бесплатно посетить музеи по всей России

В год 75-летия Великой Победы они также получат право присутствовать 9 Мая на параде Победы на Красной Площади, рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов
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Подведены итоги всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной Великой Отечественной войне и 74-й годовщине Великой Победы. В историческом диктанте приняли участие 150 тысяч человек. В день проведения патриотической акции, 7 мая, знания о войне проверяли на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 зарубежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф. «Диктант Победы» проводился в виде тестов, задания были разработаны Российским государственным гуманитарным университетом под эгидой Российского исторического общества. Все участники получили бланки с 20 вопросами. На ответы каждому участнику было отведено 45 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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