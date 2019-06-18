Сотрудник Третьяковки прочитает воронежцам лекцию о современном искусстве

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-18T15:26:07+03:00

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29 июня в Воронеж приедет искусствовед Кирилл Светляков. Куратор выставочных проектов Государственной Третьяковской галереи прочитает лекцию "Комар и Меламид - избавление от культурных страхов и начало современного искусства в России".

Встречу лектор посвятит двум аспектам творчества Виталия Комара и Александра Меламида: обзору стратегий художников с точки зрения постмодерна 1970-х и актуального искусства 2000-х, а также способам преодоления страха перед культурными иерархиями и авторитетами. Светляков также представит книгу "Вам хорошо!".

Лекция пройдет 26 июня в 19.00 в книжном клубе «Петровский».

ИСТОЧНИК KP.RU