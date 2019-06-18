2019-06-18T15:12:50+03:00
Общество

В детский лагерь Воронежской области могли проникнуть уголовники

Не все в порядке и в других местах отдыха детей в Эртильском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Эртильского района вместе с местными санитарными врачами проверили, как организован отдых ребятишек. Они обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм и организации питания детей в лагерях Красноармейской, Ростошинской, Буравцовская, Первомайской, Щучинской, Самовецкой и Соколовской школ. В медицинских книжках работников не было данных по вакцинации против туляремии, на пищеблоках использовали не промаркированные холодильники, в меню отсутствовали отметки о витаминизации блюд. Кроме того, некоторые помещения лагерей были плохо освещены.

Прокурор района возбудил в отношении начальников пришкольных лагерей дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Их направили для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора.

Кроме того, во время проверки в детском оздоровительном лагере «Ласточка» обнаружили нарушения трудового законодательства. В личных делах сотрудников не было справок об отсутствии судимости. Теоретически к работе с детьми могли допустить уголовников или других неблагонадежных субъектов. Директору ДОЛ «Ласточка» внесли представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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