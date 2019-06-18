2019-06-18T14:59:30+03:00
Общество

В Воронеже на Ленинградской начали сносить сараи

Эти бесхозные постройки – головная боль пожарных и местных жителей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В Левобережном районе Воронежа начался долгожданный снос брошенных сараев и гаражей на улице Ленинградской. Эти постройки неизменно привлекали внимание бомжей и неоднократно горели. Теперь они разделят участь снесенных ветхих двухэтажек.

- Раньше в снесенных домах квартиры отапливали печками. Поэтому жильцам давали сараи, гаражи для хранения угля и дров. Когда стали использовать газ, строения остались. Большинство стали складывать туда свои ненужные вещи. Когда деревянные сараи сгнили, кто-то поставил металлический гараж, кто-то построил капитальную кирпичную коробку, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

Чтобы предупредить дальнейшие ЧП в бесхозных сараях, управа Левобережного района начала сносить их. Во вторник, 18 июня, экскаватор работает на участке от Брусилова до переулка Мостостроителей. Самосвалы за один день вывези 240 кубометров строительного мусора.

- Затем территорию приводят в порядок – завозят и разравнивают чернозем, - пояснили в мэрии. - В дальнейшем освободившаяся площадь может быть использована для нужд города.

В перспективах ближайших лет этот микрорайон планируется застроить современными многоэтажными домами и сделать Ленинградскую дублером Ленинского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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