2019-06-18T14:40:19+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет средневековая вечеринка

Креативно отметит день рождения книжный клуб
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 июня книжный клуб «Петровский» справляет семилетие! И приглашает воронежцев отметить праздничную дату весьма креативно - средневековой ваечеринкой.

- Первое, что приходит в голову, - рыцари, замки, дамы, чума, ведьмы, инквизиция, Жанна д'Арк, всякие ужасы и страдания народа. А еще Возрождение, Собор Парижской Богоматери, Боттичелли и Микеланджело, географические открытия, необыкновенная кулинария, барочная музыка, пиры и веселье. Будем стараться все это органично сочетать на нашей 1480's party в честь дня рождения, - отметили в "Петровском".

Воронежцев ждет средневековый квест, дефиле средневековой моды, барочный музыкальный перформанс от "Радио Август", тематическая фотозона, напитки для гостей, странные персонажи, уличные музыканты, мастерицы и строгая стража.

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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