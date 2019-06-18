В Воронеже пройдет средневековая вечеринка
21 июня книжный клуб «Петровский» справляет семилетие! И приглашает воронежцев отметить праздничную дату весьма креативно - средневековой ваечеринкой.
- Первое, что приходит в голову, - рыцари, замки, дамы, чума, ведьмы, инквизиция, Жанна д'Арк, всякие ужасы и страдания народа. А еще Возрождение, Собор Парижской Богоматери, Боттичелли и Микеланджело, географические открытия, необыкновенная кулинария, барочная музыка, пиры и веселье. Будем стараться все это органично сочетать на нашей 1480's party в честь дня рождения, - отметили в "Петровском".
Воронежцев ждет средневековый квест, дефиле средневековой моды, барочный музыкальный перформанс от "Радио Август", тематическая фотозона, напитки для гостей, странные персонажи, уличные музыканты, мастерицы и строгая стража.
Начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU