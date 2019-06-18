Покатался, разобрал, но не успел продать: воронежец угнал мотоцикл у сельчанина

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-18T13:50:46+03:00

19-летний парень может сесть на пять лет

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На днях 38-летний житель Новоживотинного не обнаружил в собственном дворе мотоцикла «Альфа Ирбис Вираго». Местные жители рассказали оперативникам, что видели, как на нем катался по селу 19-летний парень из Воронежа. Когда полицейские нагрянули по месту жительства подозреваемого, обнаружили похищенный мотоцикл в разобранном виде.

Парень признался, что проходя по одной из улиц Новоживотинного, заметил во дворе одного из домов мотоцикл. Вернулся ночью, сломал замок калитки и выкатил транспортное средство на улицу. Сначала покатался на похищенном мотоцикле по улицам села, а потом укатил на нем домой в Воронеж, где хотел продать мотоцикл на запчасти.

Теперь парнишке за кражу грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU