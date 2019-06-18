Поймали грабителей, отбиравших у воронежцев золотые украшения

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-18T13:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже по горячим следам задержали грабителей, жертвами которых становились жители Коминтерновского района.

13 июня полицейских вызвали в больницу, куда обратился 38-летний воронежец с ножевым ранением руки. Прибывшим оперативникам потерпевший рассказал, что познакомился в кафе с двумя мужчинами, они вместе выпили, а потом поругались. Собутыльники вывели нового знакомого на улицу и потребовали у него золотое кольцо. Мужчина отказался отдать, тогда его несколько раз полоснули ножом по руке, забрали украшение и скрылись.

А 17 июня в полицию обратилась 41-летняя дама: к ней днем на Московском проспекте подошел неизвестный, отвлек вопросом, а потом сорвал с шеи две золотые цепочки и убежал. Очевидцы рассказали оперативникам, что напавший побежал в сторону стоявшего неподалеку заброшенного дома. Там на чердаке полицейские обнаружили подозреваемого. В отделе полиции задержанный сдал своего подельника.

Подозреваемые, неоднократно судимые 22-летние жители Белгородской области, рассказали, что похищенные украшения сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили.

В отношении обоих фигурантов завели уголовное дело по статье «Разбой», а на одного - еще и по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU