Под суд пойдет воронежец, избивший до смерти соседку веткой
Рецидивист допился до очередного преступления
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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 27-летнего мужчины, до смерти забившего молодую женщину веткой.
Инцидент произошел вечером 29 июня 2018 года. Пьяный мужчина, ранее неоднократно судимый, у частного дома в переулке Привокзальный поругался с 30-летней соседкой. Дебошир схватил ветку дерева и избил женщину, да так, что она попала в больницу, где на следующий день умерла от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU