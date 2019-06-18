Под суд пойдет воронежец, избивший до смерти соседку веткой

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-18T12:30:42+03:00

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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 27-летнего мужчины, до смерти забившего молодую женщину веткой.

Инцидент произошел вечером 29 июня 2018 года. Пьяный мужчина, ранее неоднократно судимый, у частного дома в переулке Привокзальный поругался с 30-летней соседкой. Дебошир схватил ветку дерева и избил женщину, да так, что она попала в больницу, где на следующий день умерла от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU