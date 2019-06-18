На окраине Воронежа обнаружили 100-килограммовую бомбу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-18T11:46:13+03:00

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Эхо войны. 17 июня в 13.35 на полигоне «Погоново» в Хохольском районе взрывотехники аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной. Авиационную бомб у весом 100 кг нашли в лесополосе на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 45-й Стрелковой дивизии.

Спасатели напоминают воронежцам, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно сразу звонить в МЧС, а не трогать, пинать, закапывать или бросать в речку опасные находки.

Звоните в «Службу спасения» по телефонам «112» (для мобильных телефонов) или «101» (для мобильных и городских телефонов), телефону доверия 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU