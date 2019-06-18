В Воронеже под поезд попал парень в наушниках

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-18T11:17:41+03:00

Пострадавшего отправили в больницу с переломами ног

Изменить размер текста: A A

Транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования воронежца пассажирским поездом. Инцидент произошел утром 18 июня.

На остановочном пункте «239 километр» в Советском районе пассажирский состав сбил 19-летнего парня, переходившего железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте.

По всей видимости, молодой человек не услышал приближающегося поезда, поскольку был в наушниках. Пострадавшего отправили в больницу с переломами ног.

ИСТОЧНИК KP.RU