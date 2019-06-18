В Воронеже экс-директору сельскохозяйственной компании за "обналичку" грозит 4 года заключения
Мужчина изъял 2 млн из суммы платы за семечки и передал третьему лицу
Изменить размер текста:
В Воронеже под уголовное дело о злоупотреблении полномочиями попал 37-летний экс-руководитель сельскохозяйственной компании.
Подозреваемый провернул «обналичку». Заключил фиктивный договор на покупку семян подсолнечника на сумму 106,6 млн рублей. И причинил ущерб сельскохозяйственной организации на сумму 2,1 млн рублей, изъяв эту сумму из общей и передав третьему лицу.
За злоупотребление полномочиями мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU