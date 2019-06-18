В Воронеже экс-директору сельскохозяйственной компании за "обналичку" грозит 4 года заключения

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-18T11:05:24+03:00

Мужчина изъял 2 млн из суммы платы за семечки и передал третьему лицу

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В Воронеже под уголовное дело о злоупотреблении полномочиями попал 37-летний экс-руководитель сельскохозяйственной компании.

Подозреваемый провернул «обналичку». Заключил фиктивный договор на покупку семян подсолнечника на сумму 106,6 млн рублей. И причинил ущерб сельскохозяйственной организации на сумму 2,1 млн рублей, изъяв эту сумму из общей и передав третьему лицу.

За злоупотребление полномочиями мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU