В Воронеже 300 сотрудников МВД зажгут свечи в память погибших в Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-18T10:43:08+03:00

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В Воронеже пройдут патриотические акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в храмах города состоятся поминальные богослужения о погибших защитниках Отечества. Накануне, 21 июня, с утра к братским могилам и воинским мемориалам возложат цветы и венки, в 11.00 у мемориального комплекса «Песчаный лог» начнется памятный митинг. Вечером в 21.00 на «Чижовском плацдарме» пройдет акция «Завтра была война». В честь павших защитников Воронежа три сотни сотрудников и ветеранов МВД зажгут свечи и почтут память погибших солдат минутой молчания.

А 22 июня в 10.00 цветы и венки возложат к могиле Неизвестного солдата на площади Победы.

К 78-годовщине начала Великой Отечественной в библиотеках и городских домах культуры пройдут тематические выставки, конкурсы чтецов и встречи с ветеранами, показы фильмов, лекции и беседы о войне, а в музее-диораме - экскурсии, часы поэзии и кинопоказы.

ИСТОЧНИК KP.RU