В Воронеже 300 сотрудников МВД зажгут свечи в память погибших в Великой Отечественной
В Воронеже пройдут патриотические акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби.
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в храмах города состоятся поминальные богослужения о погибших защитниках Отечества. Накануне, 21 июня, с утра к братским могилам и воинским мемориалам возложат цветы и венки, в 11.00 у мемориального комплекса «Песчаный лог» начнется памятный митинг. Вечером в 21.00 на «Чижовском плацдарме» пройдет акция «Завтра была война». В честь павших защитников Воронежа три сотни сотрудников и ветеранов МВД зажгут свечи и почтут память погибших солдат минутой молчания.
А 22 июня в 10.00 цветы и венки возложат к могиле Неизвестного солдата на площади Победы.
К 78-годовщине начала Великой Отечественной в библиотеках и городских домах культуры пройдут тематические выставки, конкурсы чтецов и встречи с ветеранами, показы фильмов, лекции и беседы о войне, а в музее-диораме - экскурсии, часы поэзии и кинопоказы.
ИСТОЧНИК KP.RU