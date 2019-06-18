За 2019-й в Ленинском районе Воронежа благоустроят 84 объекта на 82 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-18T10:17:04+03:00

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В Воронеже продолжается масштабное благоустройство Ленинского района. В рамках конкурса общественно полезных проектов ТОС в этом году приведут в порядок три места – благоустроят сквер на улице Есенина, 14д, сквер Каштановый в переулке Каштановый, 16д и реконструируют нагорную лестницу по улице Фрунзе (спуск на улицу Большая Стрелецкая). Благоустройство обойдется в 3,7 млн рублей, ТОС Ленинского района на это выделяют гранты из горбюджета на сумму 2,46 млн рублей.

Глава Ленинской управы Сергей Корчевников напомнил, что в этом году работы по благоустройству ведутся на 84 объектах на общую сумму более 82 миллионов рублей.

На 32,5 млн рублей приведут в порядок 15 дворов, к 13 сентября работы на объектах будут завершены. Благоустроят 10 зеленых зон: скверы имени Челюскинцев, «Энергия», «Трамвай желаний», имени Сухомлинова, Военных летчиков, имени Калашникова, Программистов, Чижовский, бульвар Чапаева и территорию, прилегающую к музею Петровских кораблей. На это потратят 36 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU