В Воронеже пройдет масштабный фестиваль мороженого

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-18T09:35:52+03:00

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Победить аномальную жару в Воронеже решили фестивалем мороженого. Гурманский праздник будет поистине масштабным: пробовать различные виды холодного лакомства можно будет целых три дня - с 21 по 23 июня.

Кроме того, на празднике в парке у ТРК «Арена» можно попробовать сладкую вату, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть крио-шоу. Будут работать игровые зоны и ярмарка изделий ручной работы.

Фестиваль начнется 21 июня в 17.00. В выходные праздник будет начинаться в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU