В Воронеже пройдет масштабный фестиваль мороженого
Праздник гурманов продлится три дня
Праздник пройдет в парке у "Арены".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Победить аномальную жару в Воронеже решили фестивалем мороженого. Гурманский праздник будет поистине масштабным: пробовать различные виды холодного лакомства можно будет целых три дня - с 21 по 23 июня.
Кроме того, на празднике в парке у ТРК «Арена» можно попробовать сладкую вату, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть крио-шоу. Будут работать игровые зоны и ярмарка изделий ручной работы.
Фестиваль начнется 21 июня в 17.00. В выходные праздник будет начинаться в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU