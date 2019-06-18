Воронежская область отметила свой юбилей
По этому случаю в минувший четверг, 13 июня, в региональном правительстве состоялось торжественное собрание
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Воронежская область обрела самостоятельный статус и современное название 13 июня 1934 года. На праздничное мероприятие в связи с 85-летием региона в Большой зал правительства были приглашены представители органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций, а также граждане, имеющие особые заслуги. Здесь же состоялась церемония вручения государственных и областных наград.
ИСТОЧНИК KP.RU