2019-06-18T09:33:39+03:00
Общество

Воронежская область отметила свой юбилей

По этому случаю в минувший четверг, 13 июня, в региональном правительстве состоялось торжественное собрание
Татьяна МИСТЮКОВА
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Воронежская область обрела самостоятельный статус и современное название 13 июня 1934 года. На праздничное мероприятие в связи с 85-летием региона в Большой зал правительства были приглашены представители органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций, а также граждане, имеющие особые заслуги. Здесь же состоялась церемония вручения государственных и областных наград.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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