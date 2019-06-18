В Воронеже на улице Народных ополченцев восстановили водоснабжение

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-18T09:28:16+03:00

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Жителям частных домов, расположенных на улицах Народных Ополченцев, восстановили водоснабжение, сообщила пресс-служба водоканала.

Воды у воронежцев не было из-за сложного повреждения водовода у дома №28: трубопровод диаметром 200 миллиметров проходит непосредственно под участками в частном секторе - прямого доступа к месту повреждения нет из-за частной застройки, расположенной на сетях.

Сегодня в 6.30 вода поступила в краны воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU