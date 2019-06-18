Воронежцы на четыре дня раньше официального старта проката увидят трагедию "Курск"

СЕГОДНЯ 00:16 2019-06-18T00:22:11+03:00

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23 июня воронежцы на четыре дня раньше официального старта проката увидят фильм «Курск». Это история о настоящем героизме, отваге и мужественности. Создатели с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся в 2000 году. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей. В картине сыграли Колин Ферт и Макс фон Сюдов.

Премьерный показ пройдет в кинотеатре "Синема парк" 23 июня в 18.00, билеты можно купить в кассе или выиграть "Комсомолке" - подробности на нашей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU