Воронежцы на четыре дня раньше официального старта проката увидят трагедию "Курск"
23 июня воронежцы на четыре дня раньше официального старта проката увидят фильм «Курск». Это история о настоящем героизме, отваге и мужественности. Создатели с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся в 2000 году. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей. В картине сыграли Колин Ферт и Макс фон Сюдов.
Премьерный показ пройдет в кинотеатре "Синема парк" 23 июня в 18.00, билеты можно купить в кассе или выиграть "Комсомолке" - подробности на нашей страничке в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU