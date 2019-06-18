2019-06-18T09:00:33+03:00
Звезды

Екатерина Рождественская, перевоплощающая звезд, встретится с воронежцами

Фотограф, писатель и переводчик устроит творческий вечер в книжном магазине
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 июня в Воронеж приедет Екатерина Рождественская. Дочка прославленного поэта Роберта Рождественского прославилась как фотограф, писатель, дизайнер, профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, она перевела более десятка романов, среди которых «Русский дом» и «Секретный пилигрим» Джона Ле Карре, «Русский дневник» Джона Стейнбека, рассказы Моэма, романы Шелдона. Но больше всего знают ее фотопроект со звездами «Частная коллекция», в котором она перевоплощала знаменитостей современности в персонажей известных картин.

Творческая встреча с Екатериной Рождественской пройдет в книжном магазине "Амиталь на Пушкинской", начало в 18.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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