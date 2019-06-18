В Воронежской области пройдет седьмой Всероссийский пленэр

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-18T08:20:53+03:00

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С 20 по 30 июня в Острогожском районе состоится ставший уже традиционным Всероссийский студенческий пленэр «На родине Крамского», в этом году седьмой.

В этом году на Острогожской земле, где родился выдающийся русский живописец Иван Крамской, встретятся студенты и преподаватели художественных училищ из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Чебоксар, Железногорска, Республики Крым. Художники отправятся писать на природу в село Ездочное, музей-заповедник «Дивногорье», дворцовый комплекс Ольденбургских и другие живописные уголки Воронежского края.

По итогам пленэра в Острогожске откроют выставку работ, которую обещает посетить ректор Московского художественного института имени Сурикова Анатолий Любавин.

ИСТОЧНИК KP.RU