В Воронеже в ночь с 17 на 18 июня ремонтные работы пройдут на пяти улицах
В Воронеже в ночь с 17 на 18 июня отремонтируют пять улиц. Дорожные работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. В этот раз с 22:00 до 6:00 планируется:
– улица 20-летия ВЛКСМ: поднятие горловин колодцев;
– набережная Массалитинова: фрезерование а/б покрытия;
– улица Орджоникидзе: фрезерование а/б покрытия;
– улица Плехановская: замена решёток ливнеприёмников, поднятие горловин колодцев;
– улица Чернышевсого: фрезерование а/б покрытия.
Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.
ИСТОЧНИК KP.RU