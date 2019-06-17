2019-06-17T20:28:42+03:00
Общество

В Воронеже в ночь с 17 на 18 июня ремонтные работы пройдут на пяти улицах

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Юлия ДИДЕНКО
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Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже в ночь с 17 на 18 июня отремонтируют пять улиц. Дорожные работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, полное обновление получат 23 улицы города. В этот раз с 22:00 до 6:00 планируется:

– улица 20-летия ВЛКСМ: поднятие горловин колодцев;

– набережная Массалитинова: фрезерование а/б покрытия;

– улица Орджоникидзе: фрезерование а/б покрытия;

– улица Плехановская: замена решёток ливнеприёмников, поднятие горловин колодцев;

– улица Чернышевсого: фрезерование а/б покрытия.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация города просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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