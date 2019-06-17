В Воронеже жители нескольких улиц останутся без воды до 18 июня

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-17T19:57:58+03:00

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Жители частных домов, расположенных на улицах Народных Ополченцев, Маяковского, Одоевского, а также переулков Городской и Цветной останутся без воды до 7.00 вторника 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба водоканала.

Воды у воронежцев не будет из-за сложного повреждения водовода у дома №28 по улице Народных Ополченцев. Трудность связана с тем, что трубопровод диаметром 200 миллиметров проложен непосредственно под участками в частном секторе. Прямого доступа к месту повреждения нет из-за частной застройки, расположенной на сетях.

Чтобы ликвидировать утечку, разработают два котлована, через которые заменят поврежденный участок водовода, проходящий под домом. Водоснабжение в домах ограничили для проведения работ.

- Сегодня мы провели встречу с жителями домов, внимательно изучили документацию и схему коммуникаций. Водопроводная линия на этом участке была проложена в 50-х годах прошлого века. За давностью лет информация о том, кто и при каких условиях выделял здесь участки под жилую застройку, у водоканала нет. Но сейчас наша главная задача не искать виноватых, а в сжатые сроки устранить повреждение на трубе и минимизировать зону ограничения водоснабжения, - рассказал начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

Сегодня силами «РВК-Воронеж» до 19.00 часов организован подвоз питьевой воды на улицу Народных ополченцев.

ИСТОЧНИК KP.RU