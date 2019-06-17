У 134 молодых семей в Воронеже улучшились жилищные условия

СЕГОДНЯ 18:51 2019-06-17T18:52:59+03:00

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В Воронеже 75 молодых семей за счет средств консолидированного бюджета улучшили свои жилищные условия. На приобретения жилья им было выделено 59 миллионов рублей. Также в 2019 году 59 семьям предоставили социальные выплаты на сумму более 46 млн рублей. Об этом на еженедельной планерке в мэрии рассказал руководитель управления жилищных отношений горадминистрации Олег Зацепин.

В настоящее время в Воронеже нуждающимися в улучшении жилищных условий продолжают оставаться 948 молодых семей. В 2018 году в Воронеже продолжалась работа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья для этой категории.

- Стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом, количество семей, которые улучшили жилищные условия по подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» увеличилось в 4 раза. Кроме того, с учетом последних изменений действующего законодательства, молодые семьи, состоящие на учете и приобретшие жилые помещения с привлечением заемных средств, сохраняют право на дальнейшее участие в основном мероприятии, – резюмировал Олег Зацепин.

Также в 2018 году 44 семьи из числа ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов были обеспечены жилыми помещениями или субсидиями за счет средств, выделенных из областного бюджета.

В 2019 году запланировано оказание мер социальной поддержки указанным категориям в том же объеме. За счет средств федерального бюджета обеспечиваются жильем вынужденные переселенцы, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, подвергшиеся радиационному воздействию. В 2018 году улучшены жилищные условия 21 семьи – предоставлены государственные жилищные сертификаты на сумму 32,9 млн. рублей. В 2019 – будут выданы еще 13 документов.

ИСТОЧНИК KP.RU