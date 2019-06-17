В Воронежской области у пары лебедей на свет появились пять светло-серых малышей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-06-17T18:32:33+03:00

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На озере в поселке Бор у пары лебедей на свет появились пять светло-серых птенцов. Невероятно красивых птиц с потомством заметили сотрудники Воронежского заповедника. Фотографии они опубликовали в своей группе в соцсети в понедельник, 17 июня.

Именно эта пара лебедей-шипунов прилетает на озеро вот уже четвертый год. Но с потомством их замечают впервые. Сотрудники заповедника отмечают, что такой выводок почти максимальный у вида. Всего в кладке может быть до семи яиц.

Птиц заботливо охраняют местные жители. Все ходят любоваться их редкой и удивительной красотой, фотографируют и параллельно берегут от резвящихся на воде детей и животных. А лебеди взамен охотно подплывают близко к берегу и даже разрешают себя подкармливать.

ИСТОЧНИК KP.RU