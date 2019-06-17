2019-06-17T17:52:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина получила штраф за продажу домашнего самогона

За незаконный бизнес жительница Россошанского района заплатит полторы тысячи рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Россошанский районный суд признал виновной местную жительницу, торговавшую домашним самогоном. Ей назначили штраф 1500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 июня.

Находясь у себя дома, женщина продала пол-литровую бутылку самодельного самогона. Таким образом, она совершила незаконную продажу товара, свободная продажа которого ограничена законодательством (ст. 14.2 КоАП РФ). Факт зафиксировала полиция.

В суде женщина свою вину признала и попросила строго ее не наказывать. По закону ей грозил штраф от полутора до двух тысяч рублей. Так как местная жительница не была судима, ей назначили минимальное наказание за нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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