Воронежцы отсудили 93 тысячи рублей у соседа сверху за затопленную квартиру
Воронежцы смогли отсудить у соседа 93 тысячи рублей за затопленную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда в понедельник, 17 июня.
Собственники квартиры, расположенной на улице Владимира Невского обратились в суд с заявлением о том, что их сосед сверху без согласования установил в своей спальне кран на биметаллическом радиаторе отопления, разрушение которого привело к потопу.
Решением суда исковые требования собственников квартиры удовлетворены в полном объеме на общую сумму в размере 93 535 рублей.
В настоящее время решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU