Воронежцы отсудили 93 тысячи рублей у соседа сверху за затопленную квартиру

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-17T16:55:45+03:00

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Мужчина самостоятельно установил в комнате кран на биметаллическом радиаторе отопления, поломка которого привела к потопу

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Воронежцы смогли отсудить у соседа 93 тысячи рублей за затопленную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда в понедельник, 17 июня.

Собственники квартиры, расположенной на улице Владимира Невского обратились в суд с заявлением о том, что их сосед сверху без согласования установил в своей спальне кран на биметаллическом радиаторе отопления, разрушение которого привело к потопу.

Решением суда исковые требования собственников квартиры удовлетворены в полном объеме на общую сумму в размере 93 535 рублей.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU