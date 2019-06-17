2019-06-17T16:37:26+03:00
Общество

Шестеро воронежских врачей стали лучшими в России

Еще двое медиков оказались в числе призеров
Олег ИВАНОВ
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14 июня стали известны победители Всероссийского конкурса врачей. В этом году на конкурс поступило 596 заявок по 29 номинациям из 60 регионов России. От Воронежской области участвовали 28 претендентов. В итоге шестеро из них стали лучшими в своих номинациях. Еще двое воронежских медиков заняли третьи места.

Первое место в номинации «Лучший терапевт» занял Андрей Кураносов, заведующий отделением, врач-терапевт Воронежской больницы скорой медицинской помощи №1. В номинации «Лучший эндокринолог» победила Лариса Колимбет, заведующая диабетологическим центром в областном диагностическом центре.

«Лучшим онкологом» стал Андрей Михайлов, заместитель главврача по хирургии в областном онкологическом диспансере. А «Лучший фтизиатром» - Инна Сковзгирд, завотделением, противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой.

Также первым в номинации «Лучший хирург» признан Сергей Ковалев, заведующий отделением Воронежской областной клинической больницы №1. В номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» победил Владимир Николенко, врач Воронежской станции скорой медицинской помощи.

Третьи места в номинациях «Лучший участковый педиатр» и «Лучший эксперт» заняли соответственно Галина Степаничева – врач-педиатр городской больницы №5» и Наталья Бучнева– завотделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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