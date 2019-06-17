Воронежец получил 300 тысяч компенсации за полученную после операции ассиметрию лица

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-17T16:26:45+03:00

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В Воронеже прокуратура помогла 65-летнему местному жителю добиться моральной компенсации за полученную после операции ассиметрию лица. Областная клиническая больница № 1 заплатит пациенту 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 июня.

В апреле 2017 года мужчина находился на стационарном лечении в отоларингологическом отделении больницы с заболеванием уха и нейропатией лицевого нерва. Там ему провели операцию. После нее на электронейромиографии врачи выявили признаки выраженного поражения лицевого нерва. Затем мужчина еще дважды находился на лечении в неврологическом отделении больницы с прежним диагнозом. Ему повторно было проведено ЭНМГ-исследование, установлены признаки грубого аксонального поражения лицевого нерва, проводилось медикаментозное лечение.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, при оказании медицинских услуг пациенту повредили лицевой нерв. Отсутствие положительной динамики восстановления функции лицевого нерва служило показанием для ревизионной операции на ухе, что своевременно в больнице не сделали.

Повреждение лицевого нерва повлекло резкое нарушение функций мимических мышц: ассиметрию лица за счет сглаживания носогубной складки слева. Повреждение привело к стойкой утрате общей трудоспособности на 25%, что относится к средней тяжести вреда здоровью.

Коминтерновский районный суд взыскал с больницы штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU