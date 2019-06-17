Воронежский областной суд утвердил долгий срок за взятки бывшему начальнику отдела МЧС

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-17T15:59:44+03:00

Областной суд не стал спорить с районными коллегами. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В понедельник, 17 июня, Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию 43-летнего экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому и Советскому районам и 30-летнего бывшего инспектора этого отдела. Они обжаловали приговор Ленинского районного суда. Бывшие чиновники были осуждены за взятки.

В суде установили, что с июля по декабрь 2016 года тогда еще начальник отдела лично и через посредников получал деньги от представителей коммерческих организаций, обслуживающих и ремонтирующих пожарные сигнализации в Ленинском и Советском районах. Одну из взяток он разделил с инспектором. Полная сумма незаконных поборов составила более 320 тысяч рублей.

Вскоре после разоблачения ставшего уже бывшим начальником отдела мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере»; п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Он получил девять лет колонии строгого режима, его также оштрафовали на 2,5 миллиона рублей.

Бывшего инспектора осудили по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору» на пять лет условно и оштрафовали на 210 тысяч рублей. Мужчину также лишили на три года права работать во властных органах.

Воронежский областной суд оставил приговоры обоим бывшим чиновникам без изменения. Они вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU