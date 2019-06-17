Воронежский зоопарк получил грамоты за создание экспозиций и успехи в экологическом просвещении

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-17T15:54:24+03:00

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Воронежский зоопарк был отмечен почетной грамотой Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА) за создание новых экспозиций и успехи в экологическом просвещении, а так же грамотой в связи с 25 летием ЕАРАЗА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии в понедельник, 17 июня.

Вручение наград состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Роль национальных и международных программ в управлении популяциями редких и исчезающих видов животных ex-situ с целью сохранения биоразнообразия» к 155-летию Московского зоопарка. В мероприятии. которое прошло в Московском зоопарке с 3 по 8 июня, приняла участие и делегация из Воронежа.

На конференции обсудили важнейшие проекты, которые нацелены на сохранение природных популяций редких видов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU