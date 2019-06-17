2019-06-17T15:50:12+03:00
Общество

Директор УК Ленинского района Воронежа прокомментировал сообщение о наложенном штрафе

По словам Эдуарда Баркина, средств первой строки на ремонт старой многоэтажки не хватает
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ранее «Комсомолка» сообщила о том, что прокуратура нашла нарушения в работе УК Ленинского района, а суд постановил назначить ей штраф в размере 125 тысяч рублей. Директор компании Эдуард Баркин прокомментировал это сообщение:

- В доме 121 по ул. Краснознаменная с момента его постройки в 1949 году ни разу не проводился капитальный ремонт. Перекрытие в одной из квартир сгнило от времени, это и спровоцировало обрушение штукатурного слоя потолка. Работы по восстановлению носят капитальный характер, которые ни одна управляющая организация по закону не имеет права производить. При этом капремонт кровли запланирован Фондом капитального ремонта Воронежской области лишь на 2022 год. Ежемесячный сбор собственников дома по «первой строке» составляет около пяти тысяч рублей. На эти деньги крайне сложно поддерживать работу всех инженерных сетей старой многоэтажки. Тем не менее, мы обследуем оставшиеся перекрытия на предмет похожей ситуации. Кроме того, готовы оказать консультативную помощь собственникам дома по поводу сбора документов на перенос срока капитального ремонта, так как ситуация критическая, ждать до 2022 года нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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