В Воронежской области мужчина угнал и разбил автомобиль бывшей возлюбленной
В селе Верхний Мамон мужчина угнал автомобиль бывшей возлюбленной, разбил его и припарковал его возле дома девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Инцидент произошел накануне ночью. В полицию обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что нашла свой ВАЗ-2105 возле дома на улице Братская площадь в разбитом состоянии.
Сотрудники полиции выяснили, что угон совершил бывший сожитель девушки. Его задержали. В полиции 38-летний мужчина признал вину и пояснил, что поругался с девушкой и таким образом решил ей отомстить. Он без труда угнал автомобиль, так как ключи находились в салоне. Затем сельчанин врезался в дорожное ограждение и припарковал машину у дома возлюбленной.
Правоохранители возбудили на мужчину уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Местный житель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU