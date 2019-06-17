2019-06-17T15:31:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина угнал и разбил автомобиль бывшей возлюбленной

Затем сельчанин вернул автомобиль на место
Юлия ДИДЕНКО
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В селе Верхний Мамон мужчина угнал автомобиль бывшей возлюбленной, разбил его и припарковал его возле дома девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел накануне ночью. В полицию обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что нашла свой ВАЗ-2105 возле дома на улице Братская площадь в разбитом состоянии.

Сотрудники полиции выяснили, что угон совершил бывший сожитель девушки. Его задержали. В полиции 38-летний мужчина признал вину и пояснил, что поругался с девушкой и таким образом решил ей отомстить. Он без труда угнал автомобиль, так как ключи находились в салоне. Затем сельчанин врезался в дорожное ограждение и припарковал машину у дома возлюбленной.

Правоохранители возбудили на мужчину уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Местный житель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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