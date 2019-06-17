СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-17T14:54:56+03:00

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В Воронеже с балкона 8 этажа выпал 19-летний парень. ЧП случилось утром 17 июня в одном из домов на проспекте Труда. Молодой человек скончался на месте. Об этом «КП» рассказали очевидцы.

В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту сотрудниками следственного комитета проводится доследственная проверка.

- Следователи осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти, опрашивают очевидцев. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU