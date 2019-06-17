Из «Бурана» ушел воронежский нападающий

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-17T14:44:35+03:00

С Андреем Белозеровым расторгли контракт, который был рассчитан еще на один сезон

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«Буран» расторг контракт со своим воспитанником, нападающим Андреем Белозеровым. Договор с форвардом истекал 30 апреля 2020 года. То есть, Белозеров при доверии со стороны тренерского штаба мог бы сыграть в составе «ураганных», как минимум, еще сезон. Однако в дальнейшие планы нового наставника «Бурана» Алексея Ярушина Андрей не вписывался.

Надо сказать, что в прошлом сезоне у Белозерова была, прямо скажем, не впечатляющая для нападающего результативность. За 38 игр Андрей забросил всего одну шайбу. С голевыми передачами у него дело обстояло получше – их было шесть, но все равно статистика не ахти.

Заставшему еще взлет «Бурана» нападающему (Белозеров играл в сезоне 2015/16 годов, когда «ураганные» завоевали серебро первенства ВХЛ) руководители «ураганных» пожелали успехов в новой команде.

ИСТОЧНИК KP.RU