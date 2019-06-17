В Воронеже за 150 тысяч продают медаль за восхождение на Эверест

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-17T14:38:01+03:00

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В Воронеже на сайте бесплатных объявлений продают золотую медаль за лучшее восхождение на Эверест. Продавец просит за раритетную вещь 150 тысяч рублей. Судя по записям на медали, ее вручили А.И. Королькову в 1958 году.

- Оригинал! Малая золотая медаль За лучшее восхождение! Раритетище, - подписал объявление хозяин награды.

Как у продавца оказалась медаль, неизвестно.

Эверест находится в Гималаях, в хребте Махалангур-Химал (в части, называемой Кхумбу-Гимал). Гора является самой высокой на Земле и возвышается над уровнем моря на 8848 метров. Южная вершина (8760 м) лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), Северная (главная) вершина (8848 м) расположена на территории Китая. Не многим удавалось добраться до самой высокой точки, поэтому смельчаков-альпинистов награждали медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU