Воронежских школьников на каникулах учат правилам дорожного движения

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-17T14:13:51+03:00

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В воронежском парке им. А.Л.Дурова прошла игра «Зеленая волна» для воспитанников пришкольных лагерей Ленинского района. Такие мероприятия ежегодно проводятся в дни школьных каникул.

- Ребята разделились на группы, которые передвигаясь по «станциям» должны выполнять определенные задания. Здесь можно было стать водителем и пассажиром виртуального автобуса, собрать из пазлов дорожный знак, преодолеть препятствия на самокате, разобрать дорожную обстановку при помощи действующих знаков и решить задачу конструирования транспортных средств – всего 10 «станций», - рассказали в управе Ленинского района.

Победителем соревнований на знание безопасного поведения на дороге стала команда школы № 44. Второе моста разделили лицей №65 и школа №50, третье – школы №38, 45 и 48.

ИСТОЧНИК KP.RU