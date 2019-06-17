Воронежских школьников на каникулах учат правилам дорожного движения
В воронежском парке им. А.Л.Дурова прошла игра «Зеленая волна» для воспитанников пришкольных лагерей Ленинского района. Такие мероприятия ежегодно проводятся в дни школьных каникул.
- Ребята разделились на группы, которые передвигаясь по «станциям» должны выполнять определенные задания. Здесь можно было стать водителем и пассажиром виртуального автобуса, собрать из пазлов дорожный знак, преодолеть препятствия на самокате, разобрать дорожную обстановку при помощи действующих знаков и решить задачу конструирования транспортных средств – всего 10 «станций», - рассказали в управе Ленинского района.
Победителем соревнований на знание безопасного поведения на дороге стала команда школы № 44. Второе моста разделили лицей №65 и школа №50, третье – школы №38, 45 и 48.
ИСТОЧНИК KP.RU