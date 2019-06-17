В Воронеже лже-риэлторы заработали на "сдаче жилья" больше 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-17T13:53:13+03:00

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В Воронеже будут судить преступную группу риэлторов, наживавшихся на людях, пытавшихся снять жилье. Контора работала по адресу проспект Революции, 33 б и от имени агентств «Респект», «Zaselite», «Проспект» и «Ланис» выступала, якобы, посредником в аренде. Участники группы размещали в СМИ предложения о найме квартир по привлекательной цене. За предоставление информации с клиентов брали от 3 до 10 тысяч рублей и давали телефон «владельца» жилья, которым на деле оказывался один из сотрудников фирмы. Риэлторы водили за нос доверчивых клиентов, пока те не начинали требовать возврата денег. Затем телефон выключался, а настойчивых посетителей силой выпроваживали из офиса компании.

Таким образом, по версии следствия, преступная группа заработала больше 150 тысяч рублей, обманув 33 человека.

- Преступную группу организовала и возглавила 34-летняя жительница Воронежа, имеющая среднее специальное юридическое образование, которое ей помогало длительное время имитировать легальную предпринимательскую деятельность и оставаться безнаказанной. В ее подчинении находились 6 лиц (в основном молодые девушки до 30 лет), выполнявшие функции менеджеров, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Участникам группы предъявили обвинение, дело направили в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU