В Воронеже присвоивший деньги сотрудников гендиректор предприятия пойдет под суд
В Воронеже прокуратура Коминтерновского района направила в суд уголовное дело на генерального директора ООО НПП «Техмаш». Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из личной заинтересованности руководителем организации). Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 17 июня.
По версии следствия, руководитель предприятия с апреля 2016 года по январь 2019 года не выплачивал заработную плату 14 работникам. Общая сумма задолженности превысила 800 тысяч.
При этом гендиректор в личных интересах использовал деньги сотрудников для получения своего дополнительного дохода, а также для повышения объема продаж и расширения масштабов деятельности общества.
Теперь руководителю организации грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU