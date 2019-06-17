В Воронеже присвоивший деньги сотрудников гендиректор предприятия пойдет под суд

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-17T13:43:08+03:00

Руководитель ООО НПП «Техмаш» не платил зарплату 14 работникам, забирая их деньги себе

Изменить размер текста: A A

В Воронеже прокуратура Коминтерновского района направила в суд уголовное дело на генерального директора ООО НПП «Техмаш». Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из личной заинтересованности руководителем организации). Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 17 июня.

По версии следствия, руководитель предприятия с апреля 2016 года по январь 2019 года не выплачивал заработную плату 14 работникам. Общая сумма задолженности превысила 800 тысяч.

При этом гендиректор в личных интересах использовал деньги сотрудников для получения своего дополнительного дохода, а также для повышения объема продаж и расширения масштабов деятельности общества.

Теперь руководителю организации грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU