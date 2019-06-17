Воронежскую УК оштрафовали на 125 тысяч за аварийные крышу и чердак

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-17T15:48:33+03:00

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Прокурорская проверка выявила нарушения в работе УК Ленинского района в части содержания общедомового имущества многоквартирных домов. Так, например, в многоэтажке № 121 по улице Краснознаменной оказались разрушены конструкции чердака и крыши.

- Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Мировой суд вынес решение о наказании УК штрафом в размере 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU