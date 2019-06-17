В Воронеже убийца пытался покинуть место преступления через окно

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-17T13:16:14+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 17 июня.

Инцидент произошел 14 июня. Сотрудник полиции проходил по улице Путилина, как вдруг заметил выбирающегося из окна первого этажа мужчину. На его одежде полицейский заметил следы крови. Правоохранитель задержал местного жителя. В разговоре мужчина признался в преступлении.

По предварительным данным, незадолго до этого во время совместного распития спиртного подозреваемый нанес 28-летнему знакомому множественные удары ножом. От полученных травм потерпевший скончался. При попытке скрыться с места происшествия через окно убийцу задержали. Свою вину он признал.

Следственными органами СК РФ в отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU