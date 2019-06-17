Следователи завершили расследование дела 17-летнего воронежца, протаранившего на машине группу людей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-17T12:41:38+03:00

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В Воронеже завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Юношу обвиняют сразу по двум статьям: «убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Следствие выяснило, что ночью 8 июля 2018 года в одном из кафе, расположенном на улице Пешестрелецкой, возник конфликт между посетителями. Две группы мужчин вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В этот момент один из участников стычки, 17-летний парень, сел за руль машины и, разогнав ее, направил в толпу мужчин. В результате ДТП два человека погибли, ее один в тяжелом состоянии попал в больницу. Врачи чудом спасли ему жизнь.

- На предварительном следствии несовершеннолетний частично признал вину. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить его в совершении указанных преступлений. В основу легли показания очевидцев преступления и потерпевшего, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, собранные по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал исполняющий обязанности руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Сергей Ненахов.

ИСТОЧНИК KP.RU