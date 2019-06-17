В Воронежской области бомж вырвал из рук пенсионерки сумку и сбежал

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-17T12:37:23+03:00

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В полицию Борисоглебска обратилась 69-летняя пенсионерка. Она рассказала, что возле торгового центра ее сумку похитил неизвестный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 17 июня.

Инцидент произошел 16 июня примерно в 17.00. Женщина вышла из магазина на улице Матросовской и направилась домой. Неожиданно к ней подбежал мужчина, вырвал сумку и сбежал. Общий ущерб составил около трех тысяч рублей.

Установить личность вора удалось с помощью камер видеонаблюдения, расположенных на торговом центре. Им оказался ранее судимый за совершение кражи 44-летний местный житель. Его задержали на улице Комарова.

В отделе полиции мужчина рассказал, что ведет бродячий образ жизни и выпивает. Ему нужны были деньги, поэтому он пошел на преступление.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь вору грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU