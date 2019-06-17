В Воронежской области женщина потеряла 450 тысяч во время продажи гаража

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-17T12:21:34+03:00

Сотрудники полиции в очередной раз просят местных жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Новоусманском районе 34-летняя местная жительница потеряла 450 тысяч во время продажи гаража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 17 июня.

Инцидент произошел накануне. На одном из сайтов сети Интернет женщина разместила объявление о продаже гаража. Через некоторое время её позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить помещение, а также сразу же перевести часть денег в качестве аванса на ее банковскую карту. «Покупатель» попросил женщину пойти к банкомату и назвать персональные данные ее карты, якобы для перечисления денег. После того, как местная жительница сообщила информацию, с ее счетов списали больше 450 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.

Полицейские просят местных жителей быть бдительными во время покупок и продаж на сайтах объявлений. Также правоохранители просят не сообщать персональные данные своих карт.

ИСТОЧНИК KP.RU