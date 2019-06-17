2019-06-17T11:37:40+03:00
Общество

В Воронеже задержали пьяного водителя, колесившего по тротуару

Неадекватного мужчину заметил сотрудник Росгвардии
Елена ФЕДЯШЕВА
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На одном из тротуаров Воронежа на днях появился автомобиль, который «выписывал» зигзагообразные фигуры. Поведение человека за рулем машины вызвало подозрение оказавшегося рядом офицера СОБР Управления Росгвардии по Воронежской области. Правоохранитель остановил машину и попросил водителя выйти. Тот вел себя агрессивно и размахивал кулаками. Лицо его имело красный цвет.

- Росгвардеец вытащил ключи зажигания из автомобиля и сообщил о происшествии в полицию, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по области. – Задержанного передали полиции и отправили на медицинское освидетельствование.

В крови мужчины обнаружили 1,86 промилле алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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